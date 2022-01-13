Тюменец пообещал убить свою девушку из-за котлет

Житель Тюмени набросился на свою девушку со сковородой. Мужчина был нетрезв и хотел есть. Он попросил возлюбленную организовать ужин, но остался недоволен скоростью готовки.

Во ходе процесса абьюзер грубо поторапливал подругу, а когда та огрызнулась в ответ – схватил сковороду с готовыми котлетами и выбросил их в окно. А после начал угрожать расправой.

Девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Теперь нетерпеливому тюменцу грозит до 2 лет лишения свободы, – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»