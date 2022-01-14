В Тюмени появится приют для молодых мам, попавших в беду

В Тюмени появится штаб-квартира, которая станет убежищем для молодых матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проект будет организован на средства президентского гранта (1,9 млн руб.), который выиграла общественная организация «Сева».

«Территория женщин – проект помощи матерям 17-35 лет из Тюменской области, оказавшимся в безвыходной ситуации: они потеряли крышу над головой при выселении со съемной квартиры за неуплату или от пожара, либо они спасают себя и детей от домашнего насилия, потеряли заработок и бедствуют», – говорится в описании проекта.

Шелтер станет территорией восстановления психологического здоровья, юридических прав, ресоциализации молодых женщин в кризисе. По сути, это наращивание их ресурсов для самостоятельной жизни и выхода из непростой ситуации.

Одновременно в убежище смогут проживать не более 4 семей, в среднем временное пребывание одной матери с детьми – три недели.

Женщинам помогут восстановить документы, оформить пособия, проконсультируют по бракоразводным процессам и правовым действиям в ситуации абьюзинга, окажут психологическую помощь и даже обучат быстро осваеваемым профессиям (парикмахерское дело, клининг, домашний кондитер, фотограф и т.д.).

Тюмень, Ольга Федорова

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