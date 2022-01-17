На железной дороге в Тюмени вытек опасный груз Газпромнефти

В минувшее воскресенье, 16 января, в Тюмени на железной дороге произошло ЧП – из цистерны вытек автомобильный бензин.

Течь обнаружил машинист грузового поезда на пути сортировочного парка ст. Войновка. Вагон отцепили на грузовой двор станции для устранения неисправности.

«В настоящее время вытекание бензина ликвидировано. Отправитель ООО «Газпромнефть-Логистика». Вред окружающей среде не причинен», – сообщили в транспортной прокуратуре. Надзорный орган организовал проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства.

Тюмень, Ольга Федорова

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