Тюменские депутаты одобрили законопроект, позволяющий губернатору увольнять мэров

Депутаты тюменской областной думы поддержали федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Накануне этот вопрос был рассмотрен в ходе внеочередного заседания думы.

В законопроекте, авторами которого являются депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, речь идет о реформировании системы местного самоуправления и централизации власти. Поселенческая модель упраздняется, фактически муниципальная власть теперь может существовать только на уровне района или города. Кроме того, губернатор получит право назначать и увольнять мэров.

Тюменские депутаты подготовили к проекту несколько несущественных замечаний. В частности, они указали на отсутствие в законе ряда полномочий органов МСУ, которые предусмотрены действующим законодательством. Также они отметили противоречивость отдельных правовых норм, в результате чего может возникнуть неясность в процессе правоприменения.

Тюмень, Ольга Федорова

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