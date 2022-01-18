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Вторник, 18 января 2022, 12:07 мск

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В трех тюменских водоемах опасно купаться в Крещение

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) –Тюмени 18 января начинаются Крещенские купания. Санитарные врачи не советуют окунаться в водоемах, где пробы воды получили неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям. В частности, по данным Роспотребнадзора, речь идет о трех локациях – р. Исеть, Исетский район, с. Слобода-Бешкиль, с. Ильинка р.Ишим и с. Аромашево р. Вагай.

Врачи и спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности во время крещенских купаний. Купаться лучше только в оборудованных прорубях, имеющих поручни и дежурный персонал. Не стоит перед купанием употреблять алкоголь и даже пить кофе.

Перед погружением рекомендуется сделать разминку, окунаться лучше по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Не рекомендовано купание людям с хроническими заболеваниями сердечно – сосудистой, мочеполовой, нервной систем, органов дыхания.

© 2022, РИА «Новый День»

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