В Тюмени выявили очаги коронавируса в медвузе и психбольнице

В Тюменской области выявлены три новых очага коронавирусной инфекции. Как сообщает управление Роспотребнадзора, к действующему очагу в АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение» добавились очаги в общежитии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» и в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница».

В общежитии медуниверситета заболело 12 студентов, контактных 19 человек. В психиатрической больнице у 24 человек (21 пациент и 3 сотрудника) подтвержден COVID-19, контактных 55 человек.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»