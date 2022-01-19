Житель Тюмени похитил у банка 57 млн рублей при помощи хитрой схемы. Используя копии действующих паспортов 39 человек из разных регионов страны, он составлял от их имени заявки в банк на открытие счетов и выпуск банковских карт якобы для получения заработной платы. По его просьбе документы в банк доставляли курьеры, они же передавали выпущенные банковские карты фигуранту дела.

Затем злоумышленник зачислял на карты деньги, чтобы убедить банк в стабильности финансового положения держателей счетов. А когда ничего не подозревающий банк начинал спамить клиентов предложениями о потребительских кредитах – мужчина через онлайн-приложение оформлял на них кредитные договоры. Полученные денежные средства он похищал.

Чтобы сбить банкиров с толку обвиняемый частично погашал кредиты за счет оформленных в последующем кредитных договоров. В результате банк обратился в правоохранительные органы только через полтора года – в октябре 2020 года.

«Общий размер ущерба, причиненного кредитному учреждению с марта 2019 года по октябрь 2020 года, составил более 57 млн рублей. 35-летний житель Тюмени обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в Калининском районном суде.

Тюмень, Ольга Федорова

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