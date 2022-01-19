Губернатор Моор признал, что Тюмень не справилась с уборкой снега

Губернатор Александр Моор признал, что администрация Тюмени не справилась с уборкой снега на улицах города. Об этом глава области заявил у себя в Instagram.

«Что скажу, дорогие земляки. В работе подрядчиков, занимающихся уборкой и вывозом снега, произошел сбой. Неверно было рассчитано количество техники, поздно начали привлекать дополнительные силы. Всего в Тюмени более 1100 км дорог. Были дни, когда за раз выпадала месячная норма осадков. Транспорта, чтобы убирать с улиц города снег так быстро, как мы с вами привыкли, не хватало», – написал губернатор.



По его словам, накануне он совместно с главой Тюмени Русланом Кухаруком провел совещание со всеми структурами, ответственными за уборку города от снега. «Работу с коллегами над ошибками провели. Вместе нашли решение как быстро мобилизовать дополнительную технику сейчас и как сформировать резервы на будущее», – резюмировал Моор.

Проблемы с уборкой снега в Тюмени начались еще в конце 2021 года после снегопадов. На сугробы во дворах и на улицах города тюменцы ежедневно жалуются с начала января.

Тюмень, Ольга Федорова

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