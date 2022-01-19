В Тюмени ФСБ задержала финансиста террористов

В Тюмени сотрудники УФСБ задержали гражданина Таджикистана, финансировавшего международную террористскую организацию «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ), действующую на территории Сирийской Арабской Республики.

Мужчина признался, что перевел организации 5 тыс. рублей «на имя Фаррух Шамиль», чтобы они «покупали оружие, мотоциклы». «Я признаю свою ошибку, извините меня, это больше не повторится», – говорит он на камеру (видеозапись признания на камеру опубликовало агентство «Тюменская линия»).

17 января 2022 года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»