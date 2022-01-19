Губернатор Тюменской области Моор отложил введение QR-кодов

Губернатор Тюменской области Александр Моор отсрочил введение QR-кодов до февраля 2022 года. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

По словам главы региона, заболеваемость на второй неделе января (по сравнению с первой неделей) выросла на 46 процентов, однако число занятых коек в госпиталях не только не выросло, но даже немного уменьшилось и составляет на сегодняшний день 1192.

«Это говорит о том, что болезнь протекает в целом в более легкой форме. Осенью прошлого года на пике заболеваемости число занятых коек не превышал 3,2 тысячи, – сказал. – Полагаю есть все основания перенести введение QR-кодов с 20 января на более поздний срок. Предлагаю на 1 февраля 2022 года».

Тюмень, Ольга Федорова

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