В Тюмени стартует голосование за скверы и аллеи, нуждающиеся в благоустройстве

В Тюмени на портале «Я решаю!» 31 января стартует рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году.

Жители смогут выбрать зеленую зону или сквер, которую считают нуждающейся в благоустройстве в первую очередь.

В ноябре-декабре прошлого года управы собирали предложения горожан по таким городским объектам. В результате составлен рейтинг территорий (по три от каждого административного округа), которые, по мнению жителей, должны быть преображены.

Тогда тюменцы отдали предпочтение территориям по Солнечному проезду (от пр. Заречный до ул. Ю.-Р.Г. Эрвье), по ул. Николая Федорова, ул. Республики, 21, в районе ул. Энергостроителей, 10, ул. Московский тракт, 163, ул. Республики, 196, ул. Мусоргского, 38 и 40, ул. Николая Ростовцева, 2 – 10, Шаимскому бульвару, скверам Болгаро-Советской дружбы и Школьному, аллее Молодоженов.

Выбор городского пространства для благоустройства в следующем году можно будет сделать до 13 февраля включительно, – сообщили в администрации Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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