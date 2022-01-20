В Тюмени массово эвакуируют школьников из-за угрозы взрывов

В Тюмени 20 января проводится эвакуация учащихся школ. Как сообщает информационный центр правительства области, это связано с поступлением сигналов о возможном минировании зданий.
По данным областного департамента образования и науки, все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами. Уроки отменены, все занятия сегодня пройдут в дистанционном формате
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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