В Тюмени массово эвакуируют школьников из-за угрозы взрывов

В Тюмени 20 января проводится эвакуация учащихся школ. Как сообщает информационный центр правительства области, это связано с поступлением сигналов о возможном минировании зданий.

По данным областного департамента образования и науки, все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами. Уроки отменены, все занятия сегодня пройдут в дистанционном формате

Тюмень, Ольга Федорова

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