российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 января 2022, 12:56 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени массово эвакуируют школьников из-за угрозы взрывов

В Тюмени 20 января проводится эвакуация учащихся школ. Как сообщает информационный центр правительства области, это связано с поступлением сигналов о возможном минировании зданий.

По данным областного департамента образования и науки, все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами. Уроки отменены, все занятия сегодня пройдут в дистанционном формате

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,