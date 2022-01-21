российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 января 2022, 09:51 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области обнаружен омикрон

В Тюменской области зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.

За пределы региона, а также за границу тюменец не выезжал. Контакты с заболевшими или с приезжими из-за рубежа он отрицает. «Это свидетельствует о циркуляции нового геноварианта среди населения в субъекте», – резюмируют в информационном центре правительства Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Пандемия коронавируса, Россия,