В Тюменской области обнаружен омикрон

В Тюменской области зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. Он изолирован, проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.

За пределы региона, а также за границу тюменец не выезжал. Контакты с заболевшими или с приезжими из-за рубежа он отрицает. «Это свидетельствует о циркуляции нового геноварианта среди населения в субъекте», – резюмируют в информационном центре правительства Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»