В Тюменской области в пожаре погибли люди

В селе Калинино Викуловского района произошел пожар в жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в половину второго ночи 21 января. Горел одноэтажный деревянный дом на ул. Заречной.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем – на тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел, было задействовано четыре единицы техники, – сообщили в МЧС по Тюменской области..

На месте пожара обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину ночного происшествия.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»