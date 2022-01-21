В Тюменской области в пожаре погибли люди

В селе Калинино Викуловского района произошел пожар в жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в половину второго ночи 21 января. Горел одноэтажный деревянный дом на ул. Заречной.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем – на тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел, было задействовано четыре единицы техники, – сообщили в МЧС по Тюменской области..
На месте пожара обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину ночного происшествия.
Тюмень, Ольга Федорова
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