российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 января 2022, 09:51 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюменской области в пожаре погибли люди

В селе Калинино Викуловского района произошел пожар в жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в половину второго ночи 21 января. Горел одноэтажный деревянный дом на ул. Заречной.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем – на тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел, было задействовано четыре единицы техники, – сообщили в МЧС по Тюменской области..

На месте пожара обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину ночного происшествия.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,