В Тюменской области в пожаре погибли два человека

В Тюменской области в пожаре ночью 24 января погибли два человека. Трагедмя произошла в деревне Большеудалово Ишимского района. В час ночи загорелся дом на улице Заречной. Кгда подарные прибыли. Здание было полностью охвачено огнем. В ходе тушения обнаружены тела двух погибших мужчин (1966 г.р. и 1959 г.р.), их личности установлены, – сообщает МЧС по Тюменской области.

Неосторожность при курении – одна из вероятных причин происшествия, которую рассматривают специалисты. Следственный комитет начал проверку, в ходе которой будут установлены точные причины возгорания.

Тюмень, Ольга Федорова

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