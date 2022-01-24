Тюменка задушила неприятную ей соседку

В Тюменской области будут судить 57-летнюю жительницу села Новая Заимка Заводоуковского района. Осенью прошлого года женщина поссорилась с соседкой и задушила ее платком, который сорвала с шеи жертвы.

«Находясь у сараев для содержания скота, расположенных на улице Авторемонтная в селе Новая Заимка, в ходе очередной ссоры со своей соседкой 1953 г.р., на почве стойкой неприязни к последней, используя в качестве удавки платок, находившийся на шее потерпевшей, сбила ее с ног на землю, после чего задушила им потерпевшую», – рассказали в следственном комитете.

Селянка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Заводоуковск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»