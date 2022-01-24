Тюменка сломала челюсть разбудившему её мужчине

В Тюменской области 38-летнего жителя деревни Черемшанка (Голышмановский ГО) госпитализировали с переломом нижней челюсти. Травмы мужчине нанесла сковородой его 36-летняя сожительница. В день происшествия пара была в гостях. После застолья женщина ушла домой и легла спать. Спустя какое-то время, домой вернулся сожитель и начал ее будить.

«Это не понравилось злоумышленнице. Она, разозлившись, схватила сковороду и ударил ей потерпевшему по лицу, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»