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Вторник, 25 января 2022, 13:42 мск

Новости Тюмень

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Тюменские школы обследуют спецслужбы

Школы Тюмени снова эвакуируют – 25 января 2022 года в учебные организации поступило сообщение о минировании. Сегодня все заведения придётся осмотреть спецслужбам. Занятия продолжатся завтра, 26 января. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области в телеграм.

При этом управление МЧС по Тюменской области сегодня сообщало, что одну из школ на улице Шишкова эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации, а вовсе не из-за минирования. Специалисты выяснили, что один из датчиков был неисправен.

Это уже третье минирование тюменских школ за последнее время.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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