Тюменка, упавшая с велосипеда, потребовала от чиновников 1 млн рублей

Жительница села Бердюжье Тюменской области засудила районную администрацию. 58-летняя тюменка Светлана каталась на велосипеде по сельской улице Ленина и наехала колесом на люк смотрового колодца.

Женщина упала, ударилась об асфальт и об край колодца. Ее здоровью был причинен вред средней тяжести, поэтому она обратилась в суд с требованием выплатить ей 1 млн рублей за моральный вред.

Как выяснилось, смотровой колодец никому не принадлежит, при этом он находится на территории Бердюжского муниципального района. Следовательно, муниципалитет должен был решить вопрос о признании колодца бесхозным, поставить его на учет и далее привести в надлежащее состояние.

Суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между бездействием администрации района, не обеспечившей надлежащее содержание дороги в месте нахождения колодца, и падением гражданки.

«Исковые требования суд удовлетворил частично и взыскал с администрации Бердюжского муниципального района в пользу Светланы компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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