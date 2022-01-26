В Тюмени загорелся спорткомплекс

В Тюмени 26 января загорелся спортивный комплекс «Арена» на ул. Воронинские горки. Сигнал о сработке пожарной сигнализации поступил в 9 часов 41.

До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Приехавшие пожарные увидели густой дым, исходящий из сауны, расположенной на первом этаже.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, в настоящее время пожар локализован на площади 10 кв.м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Тюмень, Ольга Федорова

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