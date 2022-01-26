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Среда, 26 января 2022, 12:58 мск

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В Гордуме Тюмени новый депутат

фото – официальный сайт Гордумы Тюмени

В городской думе Тюмени появился новый депутат. Это Александр Яковенко из ЛДПР. Об этом 2сообщается на сайте думы. Решение избиркома принято 21 января.

Г-н Яковенко получил вакантный мандат – в декабре скончался его товарищ по партии, депутат Олег Ксасьянов. Г-н Касьянов были избран от партии по спискам, соответственно, мандат нужно было передать также списочнику ЛДПР.

Согласно официальной биографии, новый депутат гордумы Тюмени родился 10 июня 1989 года в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области. Окончил «Тюменский государственный колледж профессионально-педагогических технологий» по специальности «право и организация социального обеспечения», а затем получил высшее юридическое образование.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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