На тюменском месторождении погиб человек

На одном из месторождений Уватского района Тюменской области погиб человек. Машинист снимал паровую передвижную установку колеса КАМАЗа, в это время произошло разрушение металлического колесного диска. Шина с поврежденной камерой слетела с места крепления и смертельно травмировала мужчину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, инцидент произошел в результате нарушения ответственными лицами предприятия обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования.

Следователи устанавливают конкретное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Истребована и анализируется необходимая документация, проводится комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая, – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Там не уточнили, о каком месторождении и каком предприятии идет речь. Напомним, что разработкой месторождений в Уватском районе занимается «дочка» Роснефти – компания ООО «РН-Уватнефтегаз».

Тобольск, Ольга Федорова

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