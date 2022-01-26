В Тюмени детсад заплатит матери за падение с лестницы

В Тюмени детсад № 118 выплатит более 180 тыс. рублей упавшей на ступенях матери. Деньги пойдут в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов.

В марте 2021 года мама ребенка, посещавшего детский сад, спускалась в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. В результате она получила травму нескольких поясничных позвонков.

Пострадавшая обратилась в суд с иском к дошкольному учреждению о возмещении вреда. Судом ее требования были удовлетворены, – сообщает прокуратура Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»