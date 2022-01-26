Бухгалтер тюменской школы искусств украла миллион рублей

Главный бухгалтер Упоровской детской школы искусств под видом зарплаты незаконно перечислила на свой банковский счет более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Упоровского района.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

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