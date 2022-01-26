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Среда, 26 января 2022, 21:14 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени фура врезалась жилой дом

Фото – МЧС по Тюменской области

В Тюмени грузовик въехал в жилой дом. Происшествие случилось вечером 26 января. Большегрузная фура совершила съезд с дороги и по касательной зацепила частный дом №4 по улице Муравьёва.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, погибших и пострадавших нет. На место ЧП выезжали экипаж ГИБДД, а также 7 человек и две единицы техники от ГУ МЧС по Тюменской области. Для стабилизации транспортного средства будет привлечена тяжелая техника.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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