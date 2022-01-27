В Ялуторовске начали строить путепровод через Транссиб

В Ялуторовске началось строительство будущего путепровода через Транссиб. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Об этом сегодня на своей странице в ВКонтакте написал губернатор Александр Моор.

Он напомнил, что этот объект очень важен для города, поскольку железная дорога «Москва – Владивосток» делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд.

«Эту проблему поднимали на сходах граждан. Мы не раз обсуждали необходимость прямого непрерывного транспортного сообщения, когда я был в Ялуторовске с рабочими поездками. Вопросы по путепроводу присылали на прямую линию. И вот долгожданный день настал – стройка началась», – резюмировал Моор.

Протяженность путепровода составит более 2,1 км. Строительство идет в рамках реализации региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Возвести развязку планируется за два года, первые автомобили проедут по ней в 2023 году.

Ялуторовск, Ольга Федорова

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