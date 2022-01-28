Тюменские школьники и студенты уходят на дистант

В Тюменской области все школы переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Также на дистант перейдут студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Такое решение принял оперативный штаб Тюменской области. Данная рекомендация касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Школьникам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы.

Кроме этого, в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области.

Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, в Тюменской области ухудшилась эпидситуация по COVID-19. Заболеваемость по итогам третьей недели 2022 года выросла на 56% по сравнению со второй неделей. Суточный показатель заболеваемости на 27 января составил 41,5 на 100 тысяч населения – почти в два раза выше, чем неделю назад. На 27 января в регионе выявлено 14 заболевших новым штаммом «омикрон».

Тюмень, Ольга Федорова

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