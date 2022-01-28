В Ялуторовске перевозчик заплатит инвалиду за падение в автобусе

Тюменское предприятие «Автотранс» выплатит пенсионерке из Ялуторовска более 120 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
В сентябре 2020 года пожилая женщина – инвалид III группы упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости, что является тяжким вредом здоровья.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, накануне суд вынес решение о взыскании с автотранспортного предприятия в пользу пострадавшей 120 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.
Ялуторовск, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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