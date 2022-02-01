В Тюмени садоводы подрались из-за цветов

В Тюмени две женщины подрались из-за цветов. Обеих суд приговорил к штрафам за побои.

Драка между соседками, проживающими в разных половинах частного дома, произошла в мае прошлого года. 30-летняя Светлана начала рвать цветы возле дома, которые садила 63-летняя Наталья. Пенсионерка выскочила из своей половины, и стала делать внушение соседке. Та в ответ начала хватать Наталью за руки и поцарапала. Светлана в ответ, ударила «воспитательницу» по лицу.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у Натальи имеются кровоподтеки правой щеки, правого плеча и ссадины, которые возникли вследствие ударов, а у Светланы кровоподтеки правого плеча и ссадины.

«В судебном заседании Светлана вину признала. Пояснила, что действительно ударила знакомую, но сделала это не умышленно. Так как потерпевшая тоже наносила ей удары, она пыталась ее остановить. Наталья вину не признала. Заявила, что удары не наносила соседке», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд признал Светлану и Наталью виновными и назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей каждой.

Тюмень, Ольга Федорова

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