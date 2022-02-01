Тюмень осталась без света из-за аварии на сетях

В Тюмени зафиксировано отключение электричества в нескольких частях города. Из строя вышли сразу три подстанции, обеспечивающие энергоснабжение Заречной части города, в том числе, помимо Заречных микрорайонов, район Тарманы, Мыс.

В пресс-службе Россети сообщили, что на воздушной линии 110 кВ произошел обрыв проводов с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП. Специалисты уже выехали на место для восстановления, планируется, что в течение часа будет введена в работу резервная линия.

Изначально в соцсетях появилась версия о том, что электричество пропало после взрыва на электрической подстанции. Очевидцы писали о зареве, который видно из Тарман. «Сообщений о загораниях на системах электроснабжения в Центр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС не поступало. Помощь подразделений МЧС на данный момент не требуется», – сообщили спасатели. Свет отсутствует на Ватутина, в районе СитиМолла, ММС, Звездном городке, Европейском, СНТ Яровском, Парфеново.

Фото – Михаил Копотилов, группа ЧС Тюмень в ВКонтакте

Тюмень, Ольга Федорова

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