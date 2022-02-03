Следственный комитет занялся проверкой по обращению жестоко избитой женщины

Тюменский следственный комитет проведёт проверку по резонансному случаю домашнего насилия, о котором написали в соцсетях. Речь идёт о сотруднице тюменского ресторана Ирине Валовой. По данным от её коллеги, Ирину избил бывший сожитель. Она в больнице.

«По данным СМИ, жительница Тюмени ранее неоднократно обращалась в органы полиции с сообщениями о применении насилия в отношении нее бывшим сожителем. Как следует из статьи, исчерпывающие меры реагирования по указанным фактам сотрудниками правоохранительных органов приняты не были. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в заявлении СУ СК.

Коллега пострадавшей рассказала об инциденте в своём инстаграм. Она добавила, что злоумышленник – гражданин Белоруссии Жириков А.А. «В полиции отмахнулись от этого дела», – сообщила знакомая пострадавшей. «Он караулил её около работы, угрожал убийством, хватал, дёргал, устраивал скандалы даже на работе, преследовал. Нам пришлось провожать её до дома по очереди и даже на время поселить у другого сотрудника. Ничего не помогало. Полиция по-прежнему бездействовала», – говорится в сообщении коллеги пострадавшей.

Под её постом многие пользователи отметили губернатора Тюменской области Александра Моора. Он также высказался на своей странице в инстаграм о том, что бить женщин нельзя.

На странице той самой коллеги есть видеообращение самой пострадавшей женщины. Она сообщила, что неоднократно писала заявления в полицию на своего бывшего молодого человека. 2 февраля, говорит женщина, он её избил. На видео на лице женщины видны отёки и синяки. Глаз почти не видно. Она просит: «Пожалуйста, помогите все, кто может». В чём именно она нуждалась, женщина не пояснила.

Тем временем другой пользователи инстаграм – Вера Глазунова начал сбор средств.

Тюмень, Наталья Ефремова

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