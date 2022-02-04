Ямальская мошенница-рецидивистка пыталась выйти из тобольской колонии

Тюменский областной суд не выпустил из тобольской исправительной колонии мошенницу Юлию Кушникову.

Ранее Кушникова жила в Салехарде и работала ведущим специалистом отдела земельных и имущественных отношений департамента правового и организационного обеспечения деятельности АО «Ямалкоммунэнерго».

В декабре 2016 года при содействии оставшихся за кадром «помощников» она зарегистрировала в налоговых органах Тюмени ООО «СибирьКадастр». Организация с таким же наименованием ранее выполняла для нескольких компаний землеустроительные работы.

Слегка изменив реквизиты, Кушникова ввела в заблуждение руководство этих ООО относительно тождественности контрагента. В течение 2017 года она от имени ООО «Сибирь Кадастр» составила ряд договоров на выполнение работ и на аффилированные счета в общей сложности поступило 3 млн 390 тыс. рублей.

Ранее Кушникова уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В последний раз ее приговорили к трем годам лишения свободы.

Отбыв две трети срока рецидивистка решила условно-досрочно выйти на свободу и обратилась с ходатайством к руководству исправительного учреждения, однако получила отказ.

За 2,5 года пребывания в ИК женщина дважды нарушила установленный порядок, получила взыскания, не работает, не оплачивает задолженности по искам и нуждается в круглосуточном контроле, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»