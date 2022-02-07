В Тюмени отец избил девочку-инвалида

В Тюмени отец избил малолетнюю дочь. Сигнал об этом поступила в полицию 6 февраля 2022 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, позднее появилась информация о совершении в отношении девочки и иных преступных посягательств.

По предварительным данным ребенок 2010 года рождения имеет статус инвалида. В настоящее время девочка находится в специализированом учреждении.

По данному факту следственным отделом по Калининскому округу Тюмени СУ СК России по Тюменской области проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты взял на контроль прокурор региона Владислав Московских.

Кроме того, Московских поручил прокурору Калининского округа провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения прав ребенка-инвалида на получение образования и мер социальной поддержки.

Тюмень, Ольга Федорова

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