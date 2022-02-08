Из тюменского правительства уволился замгубернатора

В правительстве Тюменской области сразу произошли две отставки.

По собственному желанию уволилась заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Она освобождена от занимаемой должности с 9 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Напомним, Рудзевич заняла пост замгубернатора 22 октября прошлого года. В ее обязанности входила координация проектов в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.

Также покидает свой пост управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов. Он проработал в правительстве более 17 лет и уволился по собственному желанию.

Тюмень, Ольга Федорова

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