В Тюмени бизнесмен не доплатил в бюджет налогов на 255 млн рублей

В Тюмени бизнесмен осужден за то, что не доплатил государству налогов на более чем 255 млн рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области, владелец ЗАО «Севертранссервис» в 2012 году, являясь единственным акционером ЗАО, организовал схему уклонения от уплаты налогов. Ее реализовывали три генеральных директора в разные периоды своей деятельности.
Следствием установлено, что организация признавалась плательщиком акцизов на автомобильный бензин. В целях уклонения от уплаты налогов в бухгалтерской и налоговой отчетности занижались объемы произведенного бензина и подлежащие перечислению в бюджет налоги. В ряде случаев в налоговую инспекцию вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам.
В результате с апреля 2012 года по январь 2016 года ЗАО «Севертранссервис» не был уплачен налог на сумму 255 905 113 рублей.
В апреле 2021 года предприятие признано банкротом, назначен конкурсный управляющий.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого и оборудование на сумму свыше 200 млн рублей.
Ранее, в 2019 и 2020 годах, были осуждены два бывших генеральных директора, которые реализовывали преступные схемы обвиняемого. В отношении еще одного экс-руководителя уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и удовлетворил иск прокурора, взыскав с осужденного более 255 млн рублей.
Тюмень, Елена Васильева
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