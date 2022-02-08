В Тюменской области мужчину убило горячей нефтью

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего трубоукладчика нефтедобывающей компании. Речь идет о признаках преступления, совершено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СРК по Тюменской области.

По версии следствия, 6 февраля 2022 года около 23 часов во время проведения аварийно-восстановительных работ по установке временного герметизирующего устройства на нефтепромысловом трубопроводе Усть –Тегусского месторождения, расположенного в Уватском районе, произошло разрушение трубопровода. В этот момент в нем под высоким давлением и высокой температурой находилась нефтесодержащая жидкость. В результате ЧП погиб один трубоукладчик, второй – мужчина 1986 года рождения – с множественными телесными повреждениями и ожогами доставлен в ОКБ №3 Тобольска.

На месте происшествия работают следователи СК России. Проведен осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ. Расследование продолжается.

Тюмень, Елена Васильева

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