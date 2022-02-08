В Тюмени родители возмущены работой детских поликлиник: это не больница, а Мордор

В Тюмени родители жалуются на работу поликлиник. По их словам, они не могут получить справки для детского сада, подтверждающие, что ребенок здоров.

Как сообщила журналистам «Комсомольской правды-Тюмень» молодая мама Анастасия К. в поликлинике №8 отказываются осматривать дошколят и отправляют их к медикам детского сада.

«Пришли в поликлинику за справкой, очередь к педиатру огромная, в регистратуру стоит 30 человек. Тут перед нами остается 5 человек, когда простояли уже 40 минут, и заходит врач, может, главный, и объявляет, чтобы все те, кто стоят за справкой в сад, шли в медпункт сада. В медпункте нам сказали, что им нельзя даже слушать наших детей, уж тем более давать какие-либо лекарства. А нас еще и сюда из поликлиники оправили, чтобы справку выписать», – рассказывает тюменка.

Из-за того, что родителей с детьми отправляют из поликлиники в детский сад и обратно, семьи не могут пройти полноценный медицинский осмотр и получить справку, подтверждающую, что ребенок здоров.

Кроме этого, родителей возмущают новые правила, согласно которым дети, переболевшие коронавирусом, могут выходить в детский сад без справки из поликлиники даже при положительном результате ПЦР-теста.

«Почему здоровый ребенок должен взаимодействовать с контактным? Теперь даже на карантин группы не имеют право закрывать, всё пущено на самотек», – говорит Анастасия.

По ее словам, медики детских садов удивляются такому потоку родителей с детьми, которых направляет к ним поликлиника. В одном из детских садов намечена планерка по этому вопросу, так как жалующихся родителей становится все больше и больше.

Дозвониться до поликлиники №8, по словам жителей, весьма сложная задача. Многих врачей приходится ждать неделями, с записью на прием также возникают трудности.

– Дозвониться невозможно, звонишь, трубку не берут и скидывают. Уже три дня звоню и бесполезно, хочу узнать результат ПЦР, так как сами они никогда не позвонят, – комментирует Анна П.

– Это не больница, это тюменский Мордор. А регистратура в нем – самое темное подземелье с кучей орков, руки которых не в состоянии трубку телефона удержать. Или не в настроении, – делится Андрей Фадин.

– Час просидел у кабинета «неотложной помощи», слушая о том, что врач скоро подойдет, – отзывается Дмитрий Пожар.

Тюмень, Ольга Федорова

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