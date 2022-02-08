Тюменские нефтяники получали взятки за госконтракты

В Тюмени завершено расследование громкого дела взяточников из нефтянки.

В числе фигурантов – бывший заместитель главного инженера нефтяного предприятия, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, замдиректора филиала предприятия, а также три взяткодателя и посредник.

«С 2019 по 2021 годы обвиняемые совместно с посредником, разработали преступную схему получения взяток от субъектов предпринимательской деятельности, – сообщает СУ СКР по Тюменской области. – За незаконное денежное вознаграждение в размере от 5-10% от суммы договора они предоставляли трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ, а после заключения контрактов оказывали содействие в беспрепятственной приемке и согласовании выполненных ими работ, с фактически частичным ее выполнением», – сообщает СУ СКР по Тюменской области.

При этом работы оплачивались заказчиком в полном объеме. Общая сумма взяток, полученных нефтяниками составила свыше 3 млн рублей. Посредник оставлял себе 20-25% от суммы заключенного с нефтяниками контракта. Таким образом сумма взяток составила около 14 млн рублей.

На имущество и деньги всех фигурантов наложен арест (общая сумма порядка 40 млн руб.). Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В зависимости от роли каждого участники схемы обвиняются в совершении 3 эпизодов по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере),ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Тюмень, Ольга Федорова

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