В Тюмени заболеваемость гриппом выросла почти на 100%

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 90 процентов. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, Недельный эпидемический порог превышен на 45%. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) возросла на 72%.

По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа, а также другие респираторные вирусы (риновирус, бокавирус, метапневмовирус).

Тюмень, Ольга Федорова

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