Тюменский живодер, расчленявший щенков, избежал наказания

В Тюмени живодер избежал наказания за издевательств над животыми. 19-летний Валерий М. искал на Авито объявления о раздаче подросших щенков в добрые руки. Затем забирал их и топил в ванной своей квартиры по улице Карла Маркса. Кроме этого, желая напугать горожан, юноша целый год подбрасывал изуродованные ножом собачьи головы и другие части животных на скамейки остановочных комплексов в районе Московского тракта.

Свои «посылки» Валерий сопровождал записками с «отчетами маньяка о нападениях на женщин и убийстве не только животных, но и людей». В ночь на 3 ноября 2021 года живодер установил муляж взрывного устройства на скамейке автобусной остановки на Московском тракте, которое сопроводил очередной угрозой. После этого «минером» занялись оперативники специализированного антитеррористического подразделения областной полиции.

Ночью 7 ноября они устроили засаду и вычислили Валерия возвращавшегося с остановки после закладки очередной записки с угрозой. При виде полицейских он побежал через дорогу и попал под колеса проезжавшей машины, но отделался небольшими ссадинами. «Задержанный рассказал, что убивать никого не планировал, а таким образом пытался обратить на себя внимание, самоутвердиться и прославиться», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По словам задержанного, сверстники издевались над ним, обижали и в одной школьной драке он получил серьезную травму головы, а в октябре 2019 года после расставания с девушкой от сильного переживания попал на стационар психоневрологического диспансера.

Юношу обвинили в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, а также в хулиганстве, грубом нарушении общественного порядка с явным неуважением к обществу с применением предметов в качестве оружия.

Калининским районным судом Валерий признан виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Кроме этого по решению суда юноша обязан наблюдаться у врача-психиатра в амбулаториях условиях. За убийство животных тюменец ответственность не понес – в связи с истечением срока давности уголовного преследования его освободили от наказания.

Тюмень, Ольга Федорова

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