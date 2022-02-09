Прокуратура ускорила срок расселения аварийных домов в Тобольском районе

Администрация Тобольского района Тюменской области не хотела расселять ветхие дома в деревне Подрезова. Строения были признаны аварийными еще в 2019 году. Их износ составляет более 70%. Фундаменты, несущие стены и перекрытия рушатся. Пребывание людей внутри зданий и в непосредственной близости от них представляется опасным для жизни и здоровья. Между тем, администрация Тобольского района установила срок расселения домов – до 31 декабря 2028 года.

За жильцов вступилась тобольская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство обратилось в суд и добилось нового сокращения срока для отселения людей на 6 лет – до 31 декабря 2022 года.

Тобольский район, Ольга Федорова

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