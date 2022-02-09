Тюменский губернатор сообщил о реакции дочери на прививку от ковида

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как перенесла вакцинацию от коронавируса его 17-летняя дочь. По словам главы региона, у подростка была слабость, поднялась температура, однако в целом он считает реакцию детского организма нормальной.
В ходе сегодняшней пресс-конференции Моор еще раз подчеркнул, что вакцинация подростков – дело добровольное.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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