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Вакцинация детей началась

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Среда, 9 февраля 2022, 15:16 мск

Новости Тюмень

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Тюменский губернатор сообщил о реакции дочери на прививку от ковида

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как перенесла вакцинацию от коронавируса его 17-летняя дочь. По словам главы региона, у подростка была слабость, поднялась температура, однако в целом он считает реакцию детского организма нормальной.

В ходе сегодняшней пресс-конференции Моор еще раз подчеркнул, что вакцинация подростков – дело добровольное.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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