В Тюменской области приняли закон «О тишине»

Тюменская областная дума 10 февраля приняла в первом чтении закон «Об обеспечении тишины». Законопроект внесен прокуратурой региона и предусматривает дополнительные гарантии прав граждан на тишину и покой в зависимости от времени суток, дней недели и источников воздействия.

Согласно документу, с 22 часов до 8 часов утра и с 13 до 15 часов в будние дни, а также с 22 часов до 9 часов утра и с 13 до 15 часов в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается производить ремонтные работы, громко слушать музыку или петь, включать на полную мощность телевизор или радио, кричать, свистеть, стучать, играть на музыкальных инструментах, передвигать мебель, запускать салюты и т.д.

Действие закона не распространяется на богослужения, новогодние гуляния (правда только с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января) и капремонт общего имущества в многоквартирниках, совершаемый с 13 до 15 часов ежедневно.

В любое время можно шуметь при предотвращении правонарушений и различных ЧП, а также при проведении работ на инженерных коммуникациях, повлекших за собой ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

Не действует закон и в период проведения культурных-массовых или спортивных мероприятий, организованных властью

За нарушение «Закона о тишине» предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов на граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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