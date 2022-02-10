Тюменские чиновники растерялись от вопроса про курильщиков

За прошлый в Тюменской области год только 1235 человек решили избавиться от табачной зависимости и прошли специальный курс лечения в медучреждениях региона.

Такую цифру назвал глава департамента образования региона Алексей Райдер в ходе заседания областной думы.

Депутаты заслушивали информацию о реализации закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табака», Глеб Трубин попросил чиновников рассказать, сколько человек бросило курить благодаря областной программе по формированию здорового образа жизни и назвать целевые показания по снижению числа курильщиков.

Выяснилось, что ни главы депздрава Татьяны Логиновой, ни замгубернатора Ольги Кузнечевских на заседании думы нет, поэтому отвечать пришлось Райдеру. Он не смог озвучить нужные депутатам цифры.

«В региональной программе есть показатели, но они не только по табаку, а по всем психоактивным веществам», – пояснил глава депобра. Не ответил он и на вопрос о том, сколько денег из бюджета было потрачено на лечение тюменцев от табачной зависимости.

Напомним, в Тюменской области курит примерно треть населения, то есть около 1,2 млн человек.

Тюмень, Ольга Федорова

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