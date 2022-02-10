В Тюмени торговцы похоронными венками отпугивают медицинских туристов

В Тюмени мэрия никак не может решить проблему торговли ритуальной продукцией вдоль дорог и на подъезде к «Медицинскому городу», где ритуальщики похоронными венками отпугивают медицинских туристов.

Несмотря на то, что чиновники выделили специальные участки для ритуальщиков у Червишевского кладбища, они продолжают незаконно торговать на въезде на Червишевский тракт и на парковке на ул. Семовских, 10. Об этом сообщила директор департамента потребрынка администрации Тюмени Елена Еремина в ходе заседания комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы.

По ее словам, только за 2021 год в ходе совместных с полицией рейдов было изъято из оборота 334 венка, составлен 41 протокол с наложением штрафов на 142 тысячи рублей.

Похоронные венки на въезде в «Медицинский город» очень беспокоят врачей – они пугают иногородних пациентов. «Мы ждем, что период пандемии закончится, и тема медицинского туризма снова будет актуальна. Важно, чтобы пациенты, приезжающие к нам из других регионов, да и местные жители, обращающиеся к нам за помощью, не видели ритуальную атрибутику вблизи медицинских организаций», – сказал депутат и генеральный директор МСЧ «Нефтяник» Иван Попов.

Замглавы Тюмени Петр Вагин признал, что в городе сложилась определенная прослойка предпринимателей, которые не хотят работать по закону и не желают платить налоги.

«Мы понимаем, что необходимо найти рычаг воздействия на них. Уже создана рабочая группа, в которую вошли депутат облдумы Эдуард Омаров и депутат Госдумы Иван Квитка. Состоялось уже несколько рабочих совещаний, был определен алгоритм действий, чтобы отрегулировать вопрос на федеральном уровне», – заявил Вагин.

По его словам, на рассмотрении в правительстве РФ находится законопроект «О похоронном деле». Тюменцы намерены направить федералам свои предложения в рамках определения полномочий субъектов РФ. Также обсуждается введение ГОСТов на ритуальную продукцию, чтобы федеральные органы могли работать в рамках своих компетенций.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»