Тюменские власти раздадут ветеранам войны по 10 тысяч рублей

Правительство Тюменской области ко Дню Победы выплатит единовременную помощь участникам Великой отечественной войны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

По 10 тысяч рублей получат ветераны, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период второй мировой войны, войны с Финляндией и Японией.

По 5 тысяч рублей получат тюменцы, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны или работавшие в тылу с 22 июня 1941 по 9 мая 1945. А также лица, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно и лица из числа детей погибших участников Великой отечественной войны.

По 2 тысячи рублей раздадут тюменцам, родившимся до 9 мая 1945 года.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»