Дистант в тюменских школах продлен до 19 февраля

В школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима дистанционный режим обучения сохраняется до 19 февраля. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы. При этом учреждения дополнительного образования продолжают свою деятельность в дистанционном формате по всей Тюменской области. Студенты коллежей и техникумов продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона также рекомендовано продлить дистант на этот период.

Тюмень, Ольга Федорова

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