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Понедельник, 14 февраля 2022, 11:02 мск

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Тюменца сбил грузовой поезд

В Тюменской области мужчина попал под грузовой поезд. ЧП произошло поздно вечером 13 февраля на железнодорожной станции Усть-Тавда. По предварительным данным, 58-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте и был смертельно травмирован.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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