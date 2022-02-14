Тюменца сбил грузовой поезд

В Тюменской области мужчина попал под грузовой поезд. ЧП произошло поздно вечером 13 февраля на железнодорожной станции Усть-Тавда. По предварительным данным, 58-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте и был смертельно травмирован.
Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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