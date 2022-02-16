Тюменцы лечили зубы у ненастоящего стоматолога

В Тюменской области обнаружили фальшивого стоматолога. Константин Кныш купил поддельный диплом специалиста врача-стоматолога, выданный саратовскис государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского и предъявил его для трудоустройства в отдел кадров одной из больниц Заводоуковского района.

Кныш был принят на работу, на должность врача – стоматолога. Однако кадровики запросили данные Саратове и выяснили, что новый сотрудник в учебном заведении никогда не обучался. Псевдо-стоматолога уволили и подали иск в суд.

Заводоуковский районный суд признал Константина Кныша виновным в приобретении, хранении в целях использования, использовании заведомо поддельного иного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца.

Заводоуковск, Ольга Федорова

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