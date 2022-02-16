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Среда, 16 февраля 2022, 12:29 мск

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В Тюменской области открыли секцию керлинга для инвалидов-колясочников

Фото: телеграм-канал информационного центра правительства Тюменской области, автор – Дмитрий Изосимов

В Тюменской области открыли секцию керлинга для «колясочников». Первую тренировку 14 февраля для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата провели на базе ледовой арены «Титан». Занятия для спортсменов бесплатные.

Председатель клуба «Шанс» Никита Меркушин отметил, что у тюменцев с ограничениями возможности здоровья высокий интерес к керлингу: «Уверен, что в скором будущем удастся сформировать сборную Тюменской области и представить регион в чемпионатах России. А там и до Паралимпийских игр, как говорится, рукой подать».

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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